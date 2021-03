Résultats Europa League : Tottenham et le Milan éliminés

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Grosse surprise ce soir avec l'élimination de Tottenham par le Dinamo Zagreb. Les Spurs avaient pourtant deux buts d'avance avant le coup d'envoi du match mais ils ont succombé sous les coups de boutoir de Mislav Orsic, auteur d'un triplé. Son troisième but, inscrit en prolongations, est un petit bijou puisqu'il est parti du milieu de terrain, a passé six joueurs en revue avant de marquer d'une frappe de 25 mètres.

A San Siro, le choc des légendes a souri à Manchester United, victorieux de l'AC Milan grâce à une réalisation de Paul Pogba. A signaler que les Rangers de Steven Gerrard, tout juste sacrés champions d'Ecosse après dix années d'abstinence, ont chuté à Ibrox face au Slavia Prague.

Arsenal 0-1 Olympiakos (3-1 à l'aller)

Dinamo Zagreb 3-0 (a.p.) Tottenham (0-2 à l'aller)

Chakhtior Donetsk 1-2 AS Roma (0-3 à l'aller)

Molde 2-1 Grenade (0-2 à l'aller)

Glasgow Rangers 0-2 Slavia Prague (1-1 à l'aller)

AC Milan 0-1 Manchester United (1-1 à l'aller)

Young Boys Berne 0-2 Ajax Amsterdam (0-3 à l'aller)

Villarreal 2-0 Dynamo Kiev (2-0 à l'aller)

