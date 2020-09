Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En début de journée, Everton a donné le ton en s'imposant 5-2 face à West Bromwich Albion. Un match marqué par un triplé de Dominic Calvert-Lewin pour les hommes de Carlo Ancelotti. Plus tard dans l'après-midi, c'était au tour du Leeds de Bielsa, défait 4-3 face au champion Liverpool lors de la 1ere journée, de rentrer en lice.

Pour ce match entre promus face à Fulham, les pensionnaires d'Elland Road ont encore lâché les chevaux... S'imposant cette fois-ci 4-3 après avoir mené 4-1 à l'heure de jeu. Les joueurs d'El Loco se sont faits peurs mais ce sont finalement imposés face à Alphonse Areola et les Cottagers. Le milieu offensif portugais Helder Costa s'est offert un doublé. Le serbe Aleksandar Mitrovic lui a répondu pour Fulham.

Arsenal reçu 2 sur 2

En fin d'après-midi et en soirée, on avait droit aux plats de résistance avec Manchester United puis Arsenal. Battus à Old Trafford (1-3), les Red Devils commencent très mal leur saison de Premier League. Rapidement menés par Crystal Palace (but de Townsend dès la 7e minute), les hommes d'Olé Gunnar Solksjaer ont subi la loi de Wilfried Zaha (doublé). Donny Van de Beek a réduit la marque pour United.

En tête à l'issue de la première journée, l'Arsenal de Mikel Arteta a enchaîné face à West Ham (2-1). Dépassant Sylvain Wiltord au nombre de buts avec les Gunners, Alexandre Lacazette a ouvert la marque, Antonio a égalisé pour les Hammers mais Nketiah est sorti du bois sur la fin (87e).