Résultats Premier League : Arsenal grimace, Sheffield surprend encore

Alors qu’Arsenal patine toujours autant, Sheffield United et Wolverhampton pourraient bien s’immiscer dans la course à l’Europe.

Peu de buts et aucune affiche de Premier League au programme de ce samedi 16 heures en Angleterre. Le grand gagnant de l’après-midi est sans doute Sheffield United, vainqueur sur la pelouse des Mouettes de Brighton (1-0) et désormais 5e du classement. Un bond que les Wolves (6e), vainqueurs à Norwich avec notamment un but de Romain Saïss (2-1) font également.

En bas de tableau, porté par un Ings en forme (doublé), Southampton a fait la bonne opération en s’imposant facilement à Aston Villa (3-1). Autres succès précieux : celui de Newcastle face à Crystal Palace (1-0, but d’Almiron) et celui de Burnley à Bournemouth sur le même score.

Plus tôt dans la journée, les deux grands malades Everton (15e) et Arsenal (9e) s’étaient quittés sur un triste 0-0. Il s’agit de la pire entame de saison des Gunners depuis la saison 1982-1983 (23 points en 18 journées).

Le déplacement de Liverpool à West Ham reporté pour cause de Mondial des Clubs, les deux dauphins des Reds Manchester City et Leicester – qui s’affrontent à l’Etihad Stadium ce samedi (18h30) – ont l’occasion de se rapprocher.