Résultats Premier League : Manchester City cale, Arsenal n’y arrive toujours pas

Ce samedi à 16 heures, il y avait six rencontres de Premier League et on a failli assisté à une grosse surprise avec la défaite de Manchester City, dans son antre de l’Etihad Stadium face à Crystal Palace. Menés au score, les hommes de Pep Guardiola ont finalement retourné le match sur un doublé d’Agüero (82e et 87e) avant de se faire reprendre sur un CSC de Fernandinho (90e). Score final : 2-2.

Vainqueur à Southampton dans un match spectaculaire (3-2), Wolverhampton confirme qu’il faudra compter sur lui dans la course à l’Europe. En milieu de tableau, Arsenal fait encore du surplace face à Sheffield United (1-1).Dans les rencontres pour le maintien, Norwich (20e) a arraché la victoire de l’espoir face à Bournemouth (19e) grâce à un penalty de Pukki (1-0). Quatorzième au coup d’envoi, Brighton a finalement été rattrapé par Aston Villa (1-1). Même score entre West Ham (16e) et l’Everton de Carlo Ancelotti (11e).

Plus tôt dans la journée, Watford et Tottenham s’étaient quittés sur un score de parité (0-0), n’arrangeant pas les Spurs de José Mourinho, passés de la 8e à la 9e place du classement…