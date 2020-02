Résultats Premier League : Manchester United et les Wolves s’imposent facilement

false

Sans surprise, Manchester United et Wolverhampton ont battu Watford et Norwich pour remettre du gaz dans la course à l’Europe.

Ce dimanche après-midi, il y avait deux matches de Premier League. Deux matchs où la hiérarchie a été respectée puisque Manchester United et Wolverhampton, en course pour l’Europe, se sont respectivement imposés face à Watford et Norwich, les deux derniers du classement.

A Old Traford, les Red Devils se sont imposés 3-0 grâce à un penalty de la recrue hivernale Bruno Fernandes (42e), une réalisation subtile d’Anthony Martial (58e) et un but de Greenwood sur une passe du milieu portugais. Les hommes d’Olé Gunnar Solksjaer reprennent la 5e place à Tottenham.

Au Molineux Stadium, les Loups ont, de leur côté, croqués les Canaries de Norwich (3-0). Diogo Jota s’est offert un doublé (19e, 30e) avant la pause. Raul Jimenez a ajouté un troisième but (50e). Les Wolves sont huitièmes à seulement deux points de l’Europe.