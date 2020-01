ASSE : un rebond en L1 toujours possible pour Jean-Louis Gasset ?

true

Parti de l’ASSE en fin de saison dernière, Jean-Louis Gasset a expliqué dans L’Equipe qu’il se sentait prêt à relever un nouveau challenge. Ce challenge, son club de toujours, Montpellier, était prêt à le lui offrir.

Mais le technicien à la casquette a repoussé la proposition, au grand désarroi du président du MHSC, Laurent Nicollin, qui a évoqué le sujet sur RMC.

« Tout était calé plus ou moins pour qu’il puisse revenir au club et apporter toute l’expérience, toutes les compétences qu’il a. C’est peut-être quelque chose qui est remis à plus tard, je ne sais pas. J’avais un côté très affectif avec Jean-Louis, avec son père. »

« Dans ma stratégie, je pensais que Jean-Louis ne pouvait être qu’un plus pour le club, que ce soit pour la formation ou l’effectif professionnel. Mais au dernier moment, il ne l’a pas senti. Je sais ce qu’il souhaite, je sais ce qu’il veut faire. Je suis déçu qu’il n’ait pas accepté la proposition au dernier moment. Mais c’est comme ça, c’est la vie. Il reviendra peut-être un peu plus tard à la maison. »