Al-Nassr : à l'aube d'un nouveau record, Cristiano Ronaldo revient sur son cauchemar à MU

C'est un Cristiano Ronaldo souriant et détendu qui s'est présenté devant la presse portugaise ce mercredi. Le quintuple Ballon d'Or a révélé qu'il avait songé à mettre un terme à sa carrière en sélection après la Coupe du monde au Qatar. Mais il a préféré continuer et bien lui en a pris car il va battre le record de sélections nationales (197) demain contre le Lichtenstein. Un énième record pour lui, qui est revenu sur son cauchemar à Manchester United, d'août 2021 à novembre 2022.

"Quand on est au sommet de la montagne, souvent, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. J'ai traversé une mauvaise phase de ma carrière, je n'ai aucun problème à l'admettre. Mais j'ai avancé dans ma vie. Et j'ai compris qui étaient mes vrais amis dans ces moments difficiles." Manchester United appréciera d'avoir été situé en bas de la montagne par son ancienne star...

