Al-Nassr : grosses révélations sur le transfert de Ronaldo et les tensions avec Mendes !

Hier, pendant sa conférence de présentation à la presse en tant que joueur d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a affirmé qu'il avait refusé des offres de clubs européens et américains, préférant venir en Arabie Saoudite car il avait donné sa parole. Ce mercredi, le quotidien portugais Record, proche de son club formateur, le Sporting Portugal, fait des révélations sur ce transfert via son vice-directeur, Vitor Pinto. Et il semblerait que, finalement, CR7 n'a guère eu le choix concernant sa future destination...

Pinto explique l'attitude de Ronaldo pendant l'année 2022, que ce soit avec Manchester United et le Portugal, a refroidi tous les grands clubs. L'attaquant se serait bien vu découvrir la Ligue 1 avec le PSG, retourner au Real Madrid ou accepter le challenge napolitain. Mais entre ses caprices, son mauvais caractère et le fait que l'équipe soit obligée de jouer pour lui, personne n'a voulu prendre le risque de le recruter. Et les offres dont il a parlé en conférence de presse ne correspondaient pas du tout à ses attentes. Concernant la brouille avec Jorge Mendes évoquée par certains médias, il ne s'agissait pas d'un vrai conflit. C'est juste que l'agent a eu le courage de dire ses vérités à Ronaldo et que cela n'a évidemment pas plu au joueur de 37 ans. Qui a toutefois dû se résigner à accepter d'aller en Arabie Saoudite...