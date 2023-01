Portugal : Cristiano Ronaldo jure avoir eu des offres en Europe et répond aux critiques

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Arrivé hier soir en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a été présenté ce mardi, en début de soirée. A ses côtés, sur l'estrade, figurait l'entraîneur d'al-Nassr, Rudi Garcia, bien connu dans nos contrées pour avoir dirigé, entre autres, Lille, Marseille et Lyon. Interrogé par les journalistes, le quintuple Ballon d'Or de 37 ans a juré avoir eu beaucoup de touches depuis la fin de son contrat avec Manchester United, pendant le Mondial : "Je peux le dire maintenant, j'avais plusieurs opportunités : beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux Etats-Unis, au Portugal... Beaucoup de clubs ont essayé de me faire signer mais j'ai donné ma parole à ce club".

Ce choix de s'engager avec al-Nassr a d'ailleurs été beaucoup critiqué, notamment en raison des sommes en jeu (on parle de 200 M€ par an). Mais également parce que CR7 avait promis de ne pas terminer sa carrière dans un championnat mineur... "Je suis un joueur unique, donc, c'est bien de venir ici. J'ai battu tous les records là-bas, je vais donc les battre ici, aussi. Ce contrat est unique et je suis un joueur unique aussi, pour moi c'est donc normal."