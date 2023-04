Al-Nassr, PSG : Ronaldo viré à cause de sa réaction contre Messi ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Nous en avons parlé plus tôt dans la journée, Cristiano Ronaldo a vécu un match très tumultueux contre al-Hilal. Non seulement son équipe a perdu (0-2), compromettant ses chances pour le titre de champion (trois points de retard et un match de plus sur al-Ittihad) mais en plus, il s'est distingué par une prise de judo sur un adversaire qui lui a valu un avertissement et un geste obscène au coup de sifflet final à destination de supporters qui chantaient le nom de Lionel Messi. Un geste qui pourrait lui coûter très cher...