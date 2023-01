Al-Nassr : Cristiano Ronaldo sur le terrain, un adversaire raconte

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Hier, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts dans le championnat avec Al-Nassr face à l’Ettifaq Football Club (1-0) de Marcel Tisserand. Le défenseur passé par le TFC ou encore Lens a raconté la première de CR7 dans le championnat saoudien pour la chaîne Twitch de RMC Sport.

"Ce n'était pas simple. C'est un joueur différent, on a été un peu plus concentré que d'habitude, on lui a porté plus d'attention", a d’abord indiqué le natif de Meaux. "Il a encore les jambes, pas celles de 20 ans mais il est encore présent physiquement, on voit qu'il prend soin de lui. Sur certaines courses ou des mouvements, il est encore très dangereux. A voir avec la durée du championnat, ce n'était pas évident pour lui puisqu'il jouait pour la première fois avec ses coéquipiers. Je pense qu'il va s'adapter rapidement", a raconté l’international congolais.

L’incroyable effet Ronaldo

Le club saoudien a réalisé un énorme coup de pub en signant le génie portugais. CR7 a mis la lumière sur le championnat saoudien qui maintenant diffusé partout dans le monde (RMC Sports en France, ndlr). Malgré le gros salaire attribué à Cristiano Ronaldo, l’ancien du Real Madrid est en train de permettre aux Saoudiens de créer une énorme effervescence autour du championnat d’Arabie saoudite.

« Cristiano Ronaldo a une certaine prestance naturelle, il attire l'attention. (…) Cela s'est excité rapidement autour de nous, avec des messages. Il y a eu de l'effervescence, de plus en plus à l'approche du match. On a senti qu’il se passait quelque chose de différent dans le championnat. Les matchs sont diffusés maintenant, c'est que ça plaît, j'espère que ça va continuer et qu'il y en a d'autres qui vont venir. Les stades ne sont pas pleins la plupart du temps, c'est vraiment l'effet Cristiano", a confié Marcel Tisserand.