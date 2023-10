Arabie Saoudite : Neymar prend peur en découvrant son prochain adversaire

Faute d’avoir eu une ouverture pour retourner au FC Barcelone, Neymar Jr a finalement fait le choix d’un gros transfert à Al-Hilal (Arabie Saoudite) l’été dernier au moment de quitter le PSG. Une décision davantage motivée par l’argent que par le challenge sportif mais qui lui permettra d’être libre en 2025 pour envisager un retour au pays et au Barça avant son probable dernier Mondial.

Mais, preuve que Ney ne s’était pas franchement renseigné sur où il mettait les pieds, le Brésilien n’a pas été regardant concernant le challenge sportif hors Saudi Pro League… et cela engendre chez lui quelques frayeurs quand ils découvrent de nouvelles choses.

Sur Twitter, Neymar a réagi avec beaucoup d’étonnement en découvrant sur les réseaux sociaux la pelouse de l’équipe iranienne de Nassaji Mazandaran, son prochain adversaire en Ligue des champions asiatique.

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂