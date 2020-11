Argentine : Diego Armando Maradona est mort (Officiel)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

On vient tout juste de l'apprendre. Et c'est désormais officiel après les révélations de Clarin (Argentine) et de la Gazzetta Dello Sport (Italie). Une grande tristesse vient de s'abattre sur le monde du football : l'ancien meneur de jeu argentin, Diego Armando Maradona, est mort d'un arrêt cardiaque.

Pour les plus jeunes, Diego Maradona était une véritable légende du football argentin. C'est lui qui avait offert la Coupe du monde 1986 à son pays, au terme d'une compétition qui l'avait notamment vu marquer un but polémique (de la main) face aux Anglais. Une compétition au cours de laquelle il avait multiplié les exploits et accumulé les buts.

Maradona avait par ailleurs évolué au FC Barcelone, à Naples, où il était une véritable icône et avec qui il avait le remporté le titre de champion d'Italie. Maradona avait terminé sa carrière européenne à Séville. En Argentine, El Pibe de Oro, son surnom, avait évolué à Argentinos Juniors et à Boca.

Loin des terrains, la carrière de Maradona a été jalonnée de scandales en tous genres. En mars 1991, il avait ainsi été contrôlé positif à la cocaïne après un match joué avec Naples. En Argentine, il avait écopé de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue lors d'un contrôle de police. Lors de la Coupe du monde 1994, sa dernière en tant que joueur, il avait été contrôlé positif et exclu de la compétition. Le football perd l'une de ses plus grandes figures.