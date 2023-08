Bruna Biancardi, la fiancée de Neymar, a déjà deux gros problèmes en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Ayant obtenu d’Al-Hilal la possibilité de vivre avec sa compagne en s’affranchissant de la loi saoudienne qui stipule qu’un homme et une femme ne peuvent vivre sous le même toit sans être mariés, Neymar Jr a débarqué à Riyad en compagnie de sa fiancée enceinte Bruna Biancardi et de quelques amis.

Après quelques jours sur place, et quelques soirées mondaines (notamment une visite au restaurant de Salt Bae !), Bruna Biancardi a fait le point sur ses premiers pas dans la capitale saoudienne, assurant n’avoir « que des éloges » à faire sur la vie locale. A quelques exceptions près quand même…

Bruna Biancardi souffre de la chaleur … et de la mode locale !

« Les gens sont très distingués, réceptifs, polis et amicaux. Partout où nous sommes allés, c'était comme ça. Ils offrent des cadeaux, des souvenirs du lieu », a expliqué l’influenceuse dans une vidéo sur son compte Instagram.

Néanmoins, la jeune femme reconnait quelques premiers soucis. « La chaleur est à tomber par terre. Nous ne restons pas beaucoup en dehors de la maison », a-t-elle d’abord reconnu, avant d’avancer un autre souci d’ordre vestimentaire : « Quand on est enceinte, tout ne va pas bien (…) Ici, je ne peux pas porter d'ensemble de couture. Donc je suis habillée, habillée et habillée ». Pour l’influenceuse, habituée aux tenues légères et aux parties du corps dénudées, l’Arabie Saoudite risque de vite devenir très (trop ?) traditionaliste…

