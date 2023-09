Bruna Biancardi passe du bon temps … avec l’ex de Neymar

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

C’est presque un modèle de famille recomposée. Si Neymar Jr n’est plus avec Carol Dantas et que celle-ci est resté vivre à Barcelone avec leur fils Davi Lucca (11 ans), la relation entre les anciens amants est excellente… au point où Carol est même désormais proche de Bruna Biancardi, l’influenceuse et nouvelle petite-amie de Neymar.

Pas de jalousie entre Carol Dantas et Bruna Biancardi

Depuis le transfert du Brésilien à Al-Hilal (Arabie Saoudite), tout ce beau monde est même regroupé sous le même toit pour accompagner les débuts de Neymar Jr et lui permettre d’assister aux 12 ans de son premier fils.

En parallèle, Bruna Biancardi et Carol Dantas affichent une belle complicité comme on a pu s’en rendre compte avec quelques vidéos partagées en story Instagram. On y voit en effet l’ancienne compagne de « Ney » et son fils Davi Lucca aider Bruna Biancardi, enceinte, à se préparer pour un shooting photo.

Com a ajuda de Carol Dantas e Davi Lucca, Bruna Biancardi eterniza a barriga de gestação com gesso ✨ pic.twitter.com/q7pX0Q1Kvv — Fofoquei (@Fofoqueeiii) August 29, 2023

