Coupe du monde : le Portugal s'impose et file en 8es de finale

Ça passe pour le Portugal. Avec ce second succès en Coupe du monde, et cette fois face à l'Uruguay, Cristiano Ronaldo et ses partenaires se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Après une première période insipide, et la blessure de Nuno Mendes le Parisien, le Portugal a accéléré au retour des vestiaires avec un but, tout d'abord accordé à Cristiano Ronaldo, avant que la VAR montre que CR7 n'avait pas détourné de la tête la frappe de Bruno Fernandes (1-0, 54e). Menée, l'Uruguay a été contrainte de sortir de sa réserve et s'est octroyée de multiples occasions d'égaliser. Mais Maxi Gomez trouvait le poteau (75e), Luis Suarez ne cadrait pas (77e) et Costa repoussait un ballon piqué de De Arrascaeta (79e).

En toute fin de match, alors que l'Uruguay poussait pour égaliser, Bruno Fernandes, encore lui, obtenait et transformait un pénalty à la 93e minute. Victoire 2-0 et les 8es de finale pour le Portugal.