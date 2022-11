Coupe du monde : petite victoire et but sublime pour le Brésil face à la Suisse

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Petit match, petit score. Privé de son milieu de terrain, Neymar, le Brésil pouvait directement se qualifier pour les 8es de finale en cas de succès, ce lundi, face à la Suisse. Mais sans idées, et sans génie, les partenaires de Marquinhos ont longtemps été incapables de percer le mur helvétique. Ils pensaient avoir fait le plus dur en seconde période avec un but de Vinicius à la 64e minute.

Mais la VAR, pour un hors-jeu de Richarlison au début de l'action, annulait le but. La Suisse quant à elle, qui n'avait tiré au but qu'une seule fois en première période, se montrait dangereuse à la 53e minute lorsque Embolo, bien placé, était contré au tout dernier instant par Alex Sandro. Alors qu'un triste 0-0 se dessinait, le Brésil parvenait à débloquer la situation en toute fin de match avec une demi-volée sublime de Casemiro, servi par Rodrygo, qui terminait sa course dans la lucarne de Sommer (1-0, 83e).

Le Brésil est donc qualifié. La Suisse, elle, devra batailler face à la Serbie pour poursuivre son aventure au Qatar.