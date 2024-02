Cristiano Ronaldo dérape encore à cause de Lionel Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Hier soir, nous avons relayé l'information que Cristiano Ronaldo avait inscrit son 947e but en carrière en transformant un pénalty lors de la victoire d'Al Nassr sur la pelouse d'Al Shabab (3-2). C'était alors 52 de plus que Lionel Messi. Sauf que l'Argentin a marqué pendant la nuit, permettant à l'Inter Miami d'arracher le nul face au Los Angeles FC (1-1). Et, surtout, le nom de La Pulga a une fois de plus fait dérailler le Portugais.

Encore un geste avec ses parties...

On se souvient qu'il y a quelques jours, Ronaldo avait fait mine de s'essuyer les parties avec un maillot de Messi qu'un supporter lui avait lancé depuis les tribunes pour le provoquer. Hier, les fans d'Al-Shabab ont chanté le nom de Messi après le coup de sifflet final. CR7 a alors fait de grands gestes dans leur direction, avant d'en faire un assez incompréhensible avec ses parties. Même séparé d'un continent, Ronaldo continue de s'enflammer pour sa lutte avec distance avec son éternel rival...

😯 Así ha reaccionado Cristiano Ronaldo a los gritos de "Messi, Messi" desde la grada...



💪🏻 Esta fue su celebración tras conseguir un gol de penalti



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/MOoOKQpJ58 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 25, 2024

