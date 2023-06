Cristiano Ronaldo prend une énorme claque en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si Cristiano Ronaldo n'est pas totalement familiarisé avec l'Arabie Saoudite, l'inverse est vrai. Et le royaume devrait faire attention à ne pas trop titiller l'orgueil du Portugais. Par exemple en l'oubliant au moment de dégager le meilleur onze de la saison, qui s'est conclue par le sacre d'Al Ittihad, devant l'al-Nassr de l'attaquant aux cinq Ballons d'Or. Une absence inexplicable puisque Ronaldo a pris part à plus de la moitié des rencontres (16 sur 30) et qu'il a marqué à 14 reprises (plus 2 passes décisives), le tout en étant arrivé le 1er janvier.

Luiz Gustavo, lui, est dans le meilleur onze de la saison

Dans ce onze de la saison, on trouve deux joueurs d'al-Nassr, dont un bien connu du côté de l'OM puisqu'il s'agit de Luiz Gustavo. Al Ittihad, où vont arriver Karim Benzema et Ngolo Kanté, place cinq représentants. Le onze de la saison saoudienne est le suivant : Grohe - Olayan, Hegazy, Sharahili, Konan - Kaku, Gustavo, Romarinho - Buraikan, Ighalo, Batna. Si vous ne connaissez aucun joueur du trio d'attaque, c'est normal. Mais a priori, ils sont plus forts que CR7...

Pour résumer Grosse surprise depuis l'Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo n'apparaît pas dans le meilleur onze de la saison ! Pourtant, le Portugais arrivé en janvier a marqué 14 buts en 16 matches et participé à plus de la moitié des rencontres.

