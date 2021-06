Euro 2020 : Suède 1-2 (a.p.) Ukraine (terminé)

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Ce n'est pas forcément mérité mais l'histoire ne retiendra pas le scénario. Elle retiendra que l'Ukraine s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en dominant la Suède (2-1 a.p.) grâce à une tête croisée magnifique de Dvobyk dans les arrêts de jeu de la prolongation (121e). Les hommes de Shevchenko avaient ouvert le score à la 27e, contre le cours du jeu, d'une belle frappe croisée de Zinchenko.

Mais entre les deux, ce sont les Suédois qui ont été les plus dangereux, et de loin, égalisant par Forsberg (43e), auteur d'un grand match, et frappant la barre ou le poteau à de multiples reprises. Le vent a commencé à tourner pour eux à la 99e quand Danielson a été expulsé pour un tacle terrible terrible sur le genou d'un adversaire. Le but de la dernière minute a sanctionné leur fin de match difficile sur le plan physique. L'Ukraine affrontera l'Angleterre au tour suivant.