Euro 2021 : Autriche 3-1 Macédoine du Nord (terminé)

Tenu en échec à la pause (1-1), l'Autriche a fait la différence en seconde période pour s'imposer ce dimanche contre la Macédoine du Nord (3-1). Stefan Lainer (18e), Michael Gregoritsch (78e) et Marko Arnautovic (90e) sont les buteurs côtés Autrichiens tandis que Goran Pandev a inscrit le seul but macédonien (28e).

🇦🇹 Austria claim their first ever EURO win; Gregoritsch nets 700th goal in finals history ✅

🇲🇰 Goran Pandev nets first ever major finals goal for North Macedonia on their debut#EURO2020