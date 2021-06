Euro 2021 : la République Tchèque crée la surprise en éliminant les Pays-Bas

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Grâce à des buts de Tomas Holes (68e) et Patrick Schick (80e), la République Tchèque s'est imposé ce dimanche à la surprise générale face aux Pays-Bas (2-0) en huitième de finale de l'Euro 2021. En quart de finale, les Tchèques affronteront le Danemark, large vainqueur samedi du Pays de Galles (4-0).

⏰ RESULT ⏰



😮 Did you see that coming?



🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020