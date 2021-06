Euro 2021 : Pays de Galles - Suisse, les deux équipes se neutralisent (1-1)

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le Pays de Galles et la Suisse se quittent dos à dos ! Au terme d'une partie dominée par la Nati, les partenaires de Gareth Bale et de Xherdan Shaqiri n'ont en effet pas réussi à se départager pour leur premier match de poules de l'Euro 2021 (1-1). Les deux équipes ont concédé un nul qui profite donc à l'Italie, en tête du groupe A après sa victoire face à la Turquie ce vendredi (3-0). Menée au score suite à un but d'Embolo (49e), la sélection galloise a égalisé grâce à une réalisation de Moore (74e).

#WALSUI La Nati 🇨🇭 a frappé la première, les Gallois 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ont répondu! 💪



Les matches s'enchaînent aujourd'hui: duel scandinave, puis entrée en lice de la Belgique 🇧🇪 😍 #EURO2020 | @nati_sfv_asf | @BelRedDevils pic.twitter.com/BeHhvMVzb5 — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 12, 2021