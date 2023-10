FC Barcelone, PSG : l’Inter Miami accusé de dissimuler la gravité de la blessure de Messi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

A l’Inter Miami, l’état de santé de Lionel Messi cristallise de plus en plus de tensions. En effet, sur les six derniers matchs, le club floridien n’a pu utiliser son septuple Ballon d’Or qu’une seule fois et sur seulement 36 minutes de jeu.

Si, dans un premier temps, l’Inter Miami n’avait communiqué que sur une « fatigue musculaire » puis sur une « cicatrice », la version du club change match après match… Et ce ne sont pas les mots de Tata Martino, présent samedi en conférence de presse, qui ont rassuré sur la situation de Messi : « De quoi souffre Messi ? On ne le sait toujours pas. Il s’entraîne, ne fait pas la même chose que le groupe, mais il se sent de mieux en mieux. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il ne jouera pas contre Chicago (mercredi). On évalue au jour le jour ».

L’Inter Miami ne lève pas le voile… pour raisons économiques !

Alors que certaines rumeurs laissent entendre que la franchise tente de maquiller un souci plus grave, pouvant occasionner une longue absence de Messi jusqu'à la fin de saison de MLS, ESPN rapporte que les supporters sont de plus en plus agacés par la situation et le manque de transparence de l’Inter Miami. Alors que le prix de certaines places a fait +700%, on aimerait voir plus souvent Léo Messi ou, a minima, revenir à des prix plus corrects. Il faut dire qu’un mensonge par omission (ou protégé par le secret médical) permet à l’Inter Miami de protéger son business-model…

