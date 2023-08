FC Barcelone, PSG : Messi fait déjà du grabuge à l'Inter Miami

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'arrivée de Lionel Messi a déclenché un véritable tsunami à l'Inter Miami. Alors que certains adversaires du club floridien s'agacent déjà des cadeaux faits au septuple Ballon d'Or, au sein du club de David Beckham aucun écart de conduite n'est toléré avec la star. L'une des petites mains du club l'a appris à ses dépends.

« La sécurité m'a viré de mon travail mais ça valait chaque seconde »

En effet, UOL rapporte qu'un employé de l'Inter Miami a été licencié pour... avoir demandé un autographe à Lionel Messi avant que ce dernier ne grimpe dans le bus. La raison ? Avoir manqué à l'une des clauses de son contrat concernant le fait d'avoir une attitude professionnelle.

Malgré tout, comme il l'a raconté à ce média, le principal intéressé ne regrette absolument pas son geste : «J’ai dû nettoyer les toilettes du secteur où se garent les bus. Heureusement, j’étais dehors quand le bus est arrivé et tous les joueurs sont sortis. Le dernier était Messi. Tout ce que vous aviez à faire était de lui crier 'hey, champion du monde !' et il se tournait pour regarder. J’ai soulevé ma chemise d’uniforme, j’avais le maillot de l’Argentine et un marqueur. Il m’a donné son autographe. La sécurité est venue tout de suite, m’a emmené et m’a viré de mon travail, mais ça valait chaque seconde». La passion.

