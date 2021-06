FC Barcelone, Real Madrid, PSG, OM, OL, LOSC : l'UEFA annonce une révolution pour la saison prochaine !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

C'est une petite révolution dans le monde du football européen ! Le comité exécutif de l’UEFA a approuvé ce jeudi la fin de la règle dite "des buts inscrits à l'extérieur", et ce dès la saison prochaine.

"Pour donner suite à la recommandation de la Commission des compétitions interclubs et de la Commission du football féminin de l'UEFA, le Comité exécutif de l'UEFA a approuvé aujourd'hui la proposition de supprimer la règle dite « des buts inscrits à l'extérieur » de toutes les compétitions interclubs de l'UEFA (à savoir masculines, féminines et juniors) de l'UEFA, et ce dès les phases de qualification de la saison 2021-22", peut-on lire sur le communiqué de l'UEFA.

Comité exécutif de l’#UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite «des buts inscrits à l’extérieur» de toutes ses compétitions de club dès 2021/22.



En cas d'égalité, deux équipes seront départagées par une prolongation (et des tirs au but). pic.twitter.com/t0atTx153L — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) June 24, 2021