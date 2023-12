FIFA The Best 2023 : les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur sont connus !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lionel Messi (PSG/Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (PSG), qui formaient le podium du Ballon d'Or 2023, vont désormais se jouer le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année 2023 puisqu'ils sont tous les trois finalistes.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

