Georgina Rodriguez dévoile la date de la fin de carrière de Cristiano Ronaldo

La fin approche pour Cristiano Ronaldo, c’est Georgina Rodriguez qui le dit ! « Cristiano un an, après c’est fini. Peut-être deux, je ne sais pas », a indiqué la femme du quintuple Ballon d’Or après un défilé prestigieux ce week-end.

Du haut de ses 39 ans, CR7 a marqué de son empreinte l’histoire du football en compagnie de Lionel Messi. Le Portugais aura successivement porté les maillots du Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, encore MU et enfin d’Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Pour résumer

