Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo, met en avant sa poitrine en réponse aux critiques !

Dans l'idée d'une retraite tranquille, Cristiano Ronaldo construit actuellement une maison dans le quartier résidentiel de Quinta da Marinha à Cascais (Portugal)... Sauf que le chantier ne se passe pas comme prévu et cela commence sérieusement à agacer les riverains. Si ce « château » à plus de 20 M€ devait être livré dans un premier temps avant les JO de Pékin puis en juillet 2023, le retard et les frais continuent de s'accumuler.

Georgina déballe tout !

« Il reste au moins un an de travaux dans la maison. Nous en avons assez. Nous avons eu trois ans de travaux. La maison est si grande qu'elle ressemble à un hôpital. Ma rue est coupée depuis des mois. Depuis des mois, mon jardin est plein de poussière. Tout cela à cause de la "pyramide" du pharaon Ronaldo », ironise l'un des voisins du couple glamour. Ces petites péripéties n’ont pas fait perdre son sourire à Georgina, qui passe le plus clair de son temps à se prendre en photo en maillot de bain et à les relayer sur son compte Instagram. La dernière en date met en avant son décolleté et vaut le détour.

