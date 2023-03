Georgina Rodriguez, Madame Ronaldo, fait scandale avec sa série

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La première saison de Moi Georgina avait surpris les téléspectateurs. Ils s'attendaient à trouver une femme de footballeur superficielle, vénale au possible, ils étaient tombées sur une personne vulnérable, sincère, qui sait d'où elle vient et fait tout pour que sa famille se porte bien. Après ça, on se disait que Cristiano Ronaldo avait trouvé l'épouse parfaite. Mais chassez le naturel, il revient au galop dans la saison 2...

Celle-ci est sortie la semaine dernière et les critiques sont unanimes : Georgina Rodriguez est imbuvable. Elle passe son temps à exhiber sa fortune, est capable de dépenser 36.000€ dans une séance shopping, ne se déplace qu'en jet, pause tout le temps en mettant bien en avant ses bijoux... Le portrait-robot de la WAG détestable et détestée ! Vivement la saison 3 !