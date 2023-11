Inter Miami : coup dur à venir pour Lionel Messi au prochain Mercato ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Maison de retraite des anciens du FC Barcelone, l’Inter Miami accueillera-t-il un nouvel ex-Blaugrana pour faire plaisir à Lionel Messi après les signatures l’été dernier de Sergio Busquets et Jordi Alba ? Si David Beckham souhaite attirer dans ses filets Luis Suarez (Grêmio, 36 ans), rien ne dit que le Pistolero uruguayen débarquera en Floride.

Luis Suarez pourrait finalement rester au Grêmio

En fin de contrat en décembre au Brésil mais sortant d’une nouvelle saison réussie (14 buts, 10 passes en 29 matchs), Luis Suarez envisagerait de plus en plus de snober son grand ami Léo Messi et les Etats-Unis pour prolonger au Grêmio selon le Daily Mail.

Si sa femme Sofia Balbi ne serait pas forcément contre retrouver Antonela Roccuzzo à Miami, le natif de Salto est également très bien à Porto Alegre, où il a posé ses valises depuis un an. Le dilemme est d’autant plus grand que l’Inter Miami doit faire une place dans ses « designated players » s’il veut l’accueillir sans être sanctionné par la MLS. L’équation des retrouvailles Messi – Suarez ne semble plus si lisible qu’il y a quelques semaines…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life