Inter Miami : malgré son Ballon d’Or, Lionel Messi snobé en MLS

Si Lionel Messi a glané son 8ème Ballon d’Or lundi et est devenu le premier joueur évoluant en MLS à soulever le trophée, cela n’a pas suffi à l’argentin pour être sacré « meilleure recrue du championnat nord-américain » avec l’Inter Miami.

En effet, même s’il a quand même inscrit 11 buts en délivrant 5 passes décisives en 14 matchs et qu’il a grandement contribué au remplissage des stades et à l’augmentation de la notoriété de la Major League Soccer, la Pulga a été devancée par la recrue grecque de l’Atlanta United Giorgos Giakoumakis (28 ans).

Arrivé du Celtic Glasgow cet été, le Grec a enquillé 17 buts en 27 apparitions permettant à son équipe floridienne d’aller, elle, en play-offs. Lionel Messi a quand même fini second du classement…

𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐓 from Day 1 ⚡️



Giorgos Giakoumakis has been named the @MLS Newcomer of the Year 👏 pic.twitter.com/4I4ZqyzJkP