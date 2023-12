Inter Miami : Messi snobe une émission à cause d’un ex de Liverpool

Plutôt rancunier, Lionel Messi a de la mémoire avec ceux qui le critiquent. Encore plus lorsqu’il s’agit d’anciens footballeurs. En 2021, l’ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher s’est rendu coupable d’un crime de lès-majesté à ses yeux : il a critiqué l’octuple Ballon d’Or au moment de sa signature au PSG.

Deux ans plus tard, Messi n’a toujours pas digéré. CBS Sports Golazo – qui a délocalisé une de ses émissions en Floride, à Miami avec l’espoir de le faire venir - assure en effet que l’Argentin a décliné l’invitation à raison de la présence en plateau de l’ancien défenseur anglais.

L’animatrice anglaise Kate Abdo a, en effet, confirmé que la présence de Carragher est l’unique raison du refus de Messi : « Apparemment, Lionel Messi ne fera aucune émission de télévision dont Jamie Carragher fait partie ». Une annonce qui n’a qu’à moitié étonné l’ancien Red qui s’en est expliqué : « J'ai eu une petite critique contre Ronaldo plus tôt dans la saison, je ne pensais pas que c'était une bonne signature pour Manchester United, puis j'ai cité l'exemple de Messi, je ne pensais pas que Messi était une bonne signature pour le PSG ». A l’époque, la Pulga avait invectivé Carragher en messages privés sur Instagram pour le traiter « d’âne » suite à ses propos…

