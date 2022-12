Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo démonte une rumeur sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Une rumeur démentie par la star portugaise après l'écrasante victoire ce mardi du Portugal contre la Suisse en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. "Non, ce n'est pas vrai", a simplement répondu l'ancien Madrilène en zone-mixte. Pour rappel, les journalistes Piers Morgan et Fabrizio Romano ont également démenti tout accord entre CR7 et Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo on links of Al Nassr deal done: “No, that’s not true — not true”, he said after the game. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Qatar2022



Al Nassr proposal, on the table — but no green light from Ronaldo as of now. pic.twitter.com/y2duCzmZtA