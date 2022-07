Manchester United - Mercato : les Red Devils fixent une deadline à Cristiano Ronaldo pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

On se rapproche d'un divorce entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Un an seulement après son retour à Old Trafford, la star portugaise voudrait quitter le club mancunien lors de ce mercato estival.

Manchester United pose un ultimatum à CR7

Selon les informations du Daily Mail, les dirigeants des Red Devils auraient fixés une deadline à Cristiano Ronaldo pour savoir s'il compte revenir avec l'ensemble du groupe ou s'il compte réellement partir cet été. Pour rappel, l'ancien joueur du Real Madrid, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, est absent depuis la reprise de l'entraînement et n'a pas été convoqué pour la tournée à Bangkok, en Thaïlande.

Manchester United set a deadline for Cristiano Ronaldo's return | @ChrisWheelerDM https://t.co/Kdi3KAo7GD — MailOnline Sport (@MailSport) July 10, 2022

