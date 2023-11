Nouveau coup de théâtre dans la relation Neymar Jr - Bruna Biancardi ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si la rupture semblait consommée entre Neymar Jr et Bruna Biancardi après que l’ancien attaquant du PSG a été surpris avec deux femmes en boîte de nuit à Barcelone à quelques heures de se faire opérer, il semblerait que ce ne soit plus si clair.

En effet, bien que le footballeur et l’influenceuse soient restés discrets sur les partages et marques d’affection ces dernières semaines, le média brésilien Extra est formel : Ney et Bruna se sont retrouvés dernièrement et « répètent leur réconciliation avec l’aide de leurs amis proches ».

Une pression des proches pour se rabibocher ?

Pour le bien de leur fille Mavie, née il y a quelques semaines, Neymar Jr et Bruna Biancardi sont quand même restés proches et s’ils ne s’affichent plus en tant que petit ami et petite amie l’état de leur relation va en s’améliorant. Les (ex ?) toureteraux ont même passé un week-end sous le même toit au domicile du joueur à Mangaratiba dans l’état de Rio de Janeiro. « Pas de fête, d'amis célibataires, d'influenceuses arrivant en van », explique le média qui parle d’un moment de retrouvailles entre couples : « Il y a une forte pression pour une réconciliation, ce qui a été soigneusement répété en privé ».

Trompée 92 fois par Neymar Jr, Bruna Biancardi est-elle prête à un nouveau pardon pour son volage footballeur ? D’après Extra, les parents de la petite Mavie n’ont pas prévu « d’exposer le statut de leur relation » dans les prochaines semaines. Le mot d’ordre : profil bas.

