OM, ASSE : au Brésil, Dimitri Payet ravive un vieux cauchemar de l’OL

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si la nouvelle vie brésilienne de Dimitri Payet n’est pas un long fleuve tranquille et qu’il a du mal à peser sur tous les matchs de Vasco de Gama (seulement 1 but et 1 passe décisive en 11 matchs avant ce week-end), l’ancienne gloire de l’OM et de l’ASSE (36 ans) est en passe de réussir son pari de sauver un monument en péril.

La patte magique est toujours là !

Dimanche, à l’occasion de la victoire de son club sur la lanterne rouge de l’América FC (2-1), Dimitri Payet – rentré à la pause – a inscrit le coup-franc de la victoire dans les dernières minutes (94e). Un coup de patte importantissime, qui ressemble d’ailleurs beaucoup à son but le plus marquant sous le maillot des Verts lors du 100ème derby contre l’OL et qui permet à son équipe de quitter la zone de relégation (15ème sur 20).

Sur une bonne série en championnat (3 victoires, 1 nuls), le Vasco de Gama a encore cinq matchs à jouer pour sauver sa peau.

L’original de 2010 :

La copie :

🇧🇷 Dimitri Payet offre la victoire à Vasco dans les arrêts de jeu sur un superbe coup franc ! pic.twitter.com/yHPkCqBa2U — FootMarseille.com (@FootMarseille) November 13, 2023

Podcast Men's Up Life