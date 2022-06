OM, OL, LOSC : Rudi Garcia a retrouvé un club !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après son départ de l’OL en 2021, Rudi Garcia va de nouveau diriger une équipe. Selon la presse saoudienne et Foot Mercato, l’ancien entraîneur de Lyon, de l’OM et du LOSC a signé avec le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite pour deux saisons. Le technicien français touchera un salaire annuel de 5,6 M€.

🚨 Rudi Garcia 🇫🇷 va devenir l'entraîneur d'Al-Nassr 🇸🇦 et percevra un salaire de 5,6 M€ / an.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/kdF09aGzEX — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2022

Pour résumer Rudi Garcia (58 ans), l’ancien entraîneur de l’OM, de l’OL et du LOSC, va devenir le nouvel entraîneur d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Il devrait signer un contrat de deux ans dans ce club et touchera un salaire annuel de 5,6 M€.

Adrien Deschepper

Rédacteur