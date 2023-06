OM, PSG : Zidane a reçu une offre XXL d’Arabie saoudite

Le PSG voulait faire de lui son nouveau coach, les supporters olympiens rêvaient de voir le natif de la Castellane sur le banc du Vélodrome. Pourtant, aucun de ces deux clubs ne pourrait attirer le champion du monde 98, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite ne se contente pas que de recruter des joueurs stars, elle vise à présent les entraîneurs stars. L’insider portuguais, Pedro Almeida, révèle que Zidane aurait reçu une proposition du club d’Al Nassr. Le club qui a déjà recruté Cristiano Ronaldo, pourrait signer un second énorme coup. Le club saoudien proposerait un contrat de 50 millions à Zizou. Reste à voir, quel choix Zidane.

🚨 EXCL: Al Nassr wants #Zidane as new head coach, and is preparing an offer of more than €50m to present to French coach. 🇫🇷🟡 #AlNassr pic.twitter.com/t0ACTYYgil