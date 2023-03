Portugal : Cristiano Ronaldo bientôt de retour en Europe pour être entendu

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Auteur de deux doublés face au Lichtenstein (4-0) et au Luxembourg (6-0), Cristiano Ronaldo n'a pas dû regretter d'avoir quitté pour dix jours l'Arabie Saoudite, où il joue depuis le mois de janvier. Mais il se pourrait que ses prochaines retrouvailles avec l'Europe soient beaucoup moins sympathiques pour le quintuple Ballon d'Or. Il devrait en effet être entendu par le procureur de Turin qui enquête sur le scandale des fraudes financières opérées par la Juventus ces dernières années.

Ses salaires reportés pendant le covid au cœur des débats

Le procès débutera lundi prochain et se clôturera le 10 mai. Entretemps, CR7 sera convoqué pour répondre aux questions concernant des virements que lui auraient fait le club sans les déclarer aux impôts. Lors de la pandémie de covid, les joueurs de la Juve avaient déclaré renoncer à leurs salaires pendant les quatre mois d'arrêts des compétitions. C'était un mensonge. Leurs émoluments ont juste été reportés et versés de façon frauduleuse. C'était d'autant plus vrai avec Ronaldo, dont le salaire était énorme. Il devra s'en expliquer...