Portugal : Cristiano Ronaldo humilie doublement le Luxembourg

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Auteur de ses 121e et 122e buts sous les couleurs du Portugal ce dimanche, Cristiano Ronaldo a confirmé son statut de bourreau des petits pays d'Europe... Et plus particulièrement du Luxembourg, son adversaire favori en sélection contre lequel il culmine à 11 buts.

Mais la star d'Al-Nassr ne se contente pas de scorer massivement contre ce pays. En effet, comme le rapporte le journaliste franco-portugais Nicolas Vilas, l'attaquant d'Al-Nassr a marqué plus de buts sur la période 2003-2023... que toute la sélection du Duché réunie !