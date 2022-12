Portugal : les supporters de MU lâchent Cristiano Ronaldo, englué dans une polémique

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Sur le point de s'engager avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a tourné la page Manchester United, avec qui il a résilié son contrat au début de la Coupe du monde. Mais Manchester United a également tourné la page CR7. On en veut pour preuve le chant des supporters des Red Devils mercredi soir lors du match de Coupe de la League contre Burnley (2-0) : "Je me fiche de Ronnie, Ronnie se s'occupe pas de moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est MUFC". En vrais supporters, les Anglais continuent de soutenir leur club et n'en veulent pas à l'ancienne idole, dont les adieux n'ont pas été glorieux.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Angleterre que CR7 voit son image se brouiller. En effet, au Portugal, on apprécie moyennement que le quintuple Ballon d'Or soit sur le point de devenir ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du monde 2030. Car le Portugal aimerait justement organiser l'événement planétaire avec l'Espagne cette année-là ! Et le meilleur joueur de son histoire aurait été sa meilleure publicité...