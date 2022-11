Portugal : la preuve est faite que Cristiano Ronaldo n'a pas marqué son deuxième but du Mondial

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

On jouait la 54e minute du match Portugal-Uruguay hier quand Bruno Fernandes expédia un centre enroulé du droit depuis le couloir gauche. En pleine surface, Cristiano Ronaldo sauta pour reprendre le ballon de la tête. En vain. Mais la trajectoire surprit le gardien de la Celeste, qui fut battu. CR7 célébra ce but comme si c'était le sien mais, après avoir visionné plusieurs ralenti, la FIFA décida d'attribuer cette réalisation au centreur et non au quintuple Ballon d'Or.

Une frustration pour Ronaldo à qui ce but aurait permis de rejoindre Eusebio au nombre de buts inscrits en phase finale de la Coupe du monde. En 1966, le mythique ancien canonnier du Benfica avait frappé à 9 reprises. Pour l'instant, CR7 reste bloqué à 8. Le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre a assuré hier soir que la Fédération portugaise allait déposer un recours afin que le but soit attribué à sa superstar. Ça a été fait mais la FIFA et Adidas, qui a fait mettre une puce dans ses ballons pour toute la durée du tournoi, ont confirmé qu'il n'avait pas été touché par Ronaldo. Fin du débat.