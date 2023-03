PSG, Al-Nassr : l'ombre de Messi hante Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

C'est un quotidien catalan, on le sait. Sport en l'occurrence, qui n'hésite pas à faire des parallèles qu'il fallait chercher. Il y a, dans un premier temps, l'éternelle comparaison Messi-Cristiano Ronaldo, avec, à l'appui, cette dernière vidéo dans laquelle on entend tout un stade chanter à la gloire de Messi ce qui a le don d'énerver au plus haut point CR7.

Selon Sport, la donne ne changera plus : la Pulga est un gentil, le Portugais, un méchant. Et rien, dans les années qui viennent, ne modifiera cette image. Le quotidien Sport va même jusqu'à effectuer une autre comparaison, en s'appuyant sur le Real de Madrid et son attaquant brésilien, Vinicius. Extrait : "Si l'ombre de Messi hante Cristiano, la mauvaise image de CR7 se reflète à nouveau chez un joueur madrilène . Je veux dire Vinicius , naturellement . Le Brésilien a trop de tics de Cristiano. Contestataire comme le Portugais, il est déjà le joueur le plus détesté de la Ligue. A part les Madridistas, personne ne ravale son victimisme et son arrogance face à ses adversaires et aux arbitres . C'est une copie de Cristiano Ronaldo, une mauvaise copie, pas si médiatique, il faut l'avouer, pas tellement buteur et décisif. Mais en termes de caractère, il est en passe de l'égaler en matière d'arrogance et de provocation."

Le Classico se prépare déjà...