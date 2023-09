PSG, FC Barcelone - Mercato : énorme coup de tonnerre, Messi vers une pige en Arabie saoudite ?

Alors qu'il arrivait en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière aux États-Unis du côté de l'Inter Miami malgré les intérêts prononcés du FC Barcelone et de l'Arabie saoudite à son égard. Après avoir échoué à recruter la star argentine cet été, l'Arabie saoudite voudrait retenter sa chance.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Rudy Galetti, la fédération saoudienne de football (SAFF) et le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) étudieraient la possibilité de faire venir le septuple Ballon d'Or en prêt entre la fin de la saison 2023 de MLS et le début de la prochaine saison, c'est-à-dire entre novembre et février prochain. Reste à savoir si cette pige intéressera ou non Lionel Messi.

🚨💥 EXCL | #SAFF and the PIF are exploring the opportunity to bring #Messi in 🇸🇦 - on loan - between the end of #MLS 2023 and the start of next season (winter period).



📌 Internal evaluations still ongoing: developments are expected soon. 🐓⚽️ #Transfers #InterMiami pic.twitter.com/IK9nF0nPi0