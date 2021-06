PSG : le carton de Neymar à la Copa América

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Auteur d’un but et impliqué sur les autres réalisations de la Seleçao, Neymar a survolé la rencontre contre le Pérou cette nuit (4-0). Sandro, Everton, Richarlison sont les autres buteurs du match. A noter que l’attaquant phare du PSG compile 4 buts et 3 passes décisives sur les 7 derniers matches du Brésil.

📊Neymar sur les 4 dernières matchs avec le Brazil



⚽4 buts

🎯3 passes décisives.



Il est directement impliqué dans 7 buts en 4 matchs...💥 pic.twitter.com/eDGqbBGZS8 — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) June 18, 2021