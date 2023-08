RC Lens, Real Madrid : Seko Fofana sous le charme de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Vainqueur de la Ligue des Champions arabe avec Al-Nassr il y a quelques jours, Seko Fofana ne regrette vraiment pas son choix d'avoir rejoint la Saudi Pro League. Il faut dire qu'en plus d'avoir explosé son salaire, l'ancien capitaine du RC Lens a désormais le privilège d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Un joueur qui l'a réellement séduit.

« Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c'est marrant »

« Il est très attachant, simple », confie Seko Fofana à l'occasion d'un entretien à L'Equipe. « Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c'est marrant (rires). On est surpris de voir à quel point un joueur avec sa carrière est dans l'échange, l'écoute. Et tu comprends vite, en le voyant bosser, pourquoi à 38 ans il est toujours aussi fort. C'est fou d'être aussi exigeant avec cinq Ballons d'Or. Quand il ne fait pas de gym, il ne se sent pas bien », a-t-il conclu dans un grand éclat de rires.

Même loin de ses plus belles années madrilènes, CR7 continue de rayonner auprès de ses coéquipiers...

