PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : réunion de crise entre les clubs membres de la Super League

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Alors que Chelsea et Manchester City voudraient quitter la Super League, une réunion d'urgence a lieu ce mardi soir entre les douze clubs membres de ce projet, selon les informations de Talk Sport. Par ailleurs, une conférence de presse est prévue à Londres mercredi matin. Deux jours seulement après sa création, la Super League est déjà en train de mourir.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.



- talkSPORT sources understand.



📻 Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea