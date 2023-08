Real Madrid, PSG - Mercato : Sergio Ramos a enfin trouvé son nouveau club !

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos aurait enfin choisi son nouveau club. C'est en Turquie que le défenseur central espagnol devrait poursuivre sa carrière.

Et pour cause, si l'on en croit les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, le joueur de 37 ans serait sur le point de signer en faveur de Besiktas, qui aurait devancé Galatasaray dans ce dossier. Après le FC Séville (2004-2005), le Real Madrid (2005-2021) et le PSG (2021-2023), Besiktas devrait donc devenir le quatrième club de la carrière de Sergio Ramos.

