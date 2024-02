Un Argentin encore plus détesté que Messi se propose pour faire les JO à Paris !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Si la présence possible de Lionel Messi aux JO de Paris 2024 en fait déjà tousser plus d’un et que Jérôme Rothen (RMC) a récemment appelé « à le siffler » pour lui faire payer son passage au PSG, un Champion du Monde 2022 encore plus détesté que Messi aimerait faire partie du trio de joueurs de plus de 23 ans autorisé pour la compétition.

« Dibu » à Paris, plus près de Mbappé pour le chambrer ?

En effet, selon DS Sports, Emiliano Martinez (Aston Villa, 31 ans) aurait annoncé sa volonté de participer aux Jeux Olympiques d’été avec l’Argentine. Une demande qui fait déjà tousser parmi les supporters français…

Non seulement, « Dibu » restera à jamais l’homme qui a arrêté la frappe de Randal Kolo Muani et « saccagé » la séance de tirs au but des Bleus mais ses célébrations obscènes et ses moqueries incessantes à l’égard de Kylian Mbappé seraient un autre troll de l’Albiceleste à l’esprit olympique…

